Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин считает Гилерме легендой «Локомотива»

26 Марта 2024 • 19:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о будущем голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме.

По мнению эксперта, возможный уход Гилерме не станет проблемой для «Локомотива», ведь бразилец не является игроком основного состава.

«Безусловно, Гилерме — легенда «Локомотива», но всегда наступает момент, когда нужно уходить. Вполне вероятно, что наступило время перемен для Гилерме», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в пяти матчах Кубка России, пропустил пять голов и два раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт вратаря с «красно-зелеными» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гилерме в 300 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Руслан Нигматуллин Гилерме ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 26 Марта
19:56
Нигматуллин считает Гилерме легендой «Локомотива»
17:44
Корнюхин считает, что Лантратов не входит в топ-3 российских вратарей
17:12
Сенников: «Возможно, Митрюшкин рассматривается как замена Худякову и Гильерме»
17:09
«Локомотив» поможет пострадавшим в результате теракта
16:46
Лунёв: Удивляет нестабильность «Краснодара»
15:44
Мусаев: «Я отдам все силы, чтобы болельщики «Краснодара» были счастливы»
15:31
Наумов отреагировал на возможный переход Митрюшкина в «Локомотив»
15:05
Мусаев: «До «Краснодара» было три-четыре звонка с РПЛ»
13:27
Левенец: «Митрюшкин будет в «Локомотиве» запасным вратарём»
13:25
Непомнящий: «Краснодар» с Мусаевым способен бороться за чемпионство
13:18
Непомнящий — о назначении Мусаева в «Краснодар»: «Разумное решение»
13:10
Булыкин объяснил, зачем «Локомотив» подписал Митрюшкина
12:39
Бывший тренер «Динамо» объяснил, почему «Краснодар» посыпался весной
12:10
Кечинов назвал самую непредсказуемую команду среди топ-клубов РПЛ
11:28
Три матча ближайшего тура РПЛ покажет «Матч ТВ»
25 Марта
18:25
Уваров уверен, что «Краснодар» боролся бы за чемпионство с Ивичем
17:14
Агент: Тикнизян хочет сыграть с «Краснодаром»
11:48
Газизов: «Верю, что «Краснодар» ещё навяжет борьбу «Зениту»
11:18
Агент Селюк: «В Испании о Сперцяне никто не знает»
24 Марта
18:09
Цорн: Итальянские клубы спрашивали меня о Митае
16:23
Корнеев: «Где Митай и где «Ювентус»? Они не живут на одной планете!»
21 Марта
18:22
Пейчинович назвал Джоковича лучшим спортсменом в истории
17:04
Пейчинович: «В «Локомотиве» у меня были самые лучшие моменты в карьере»
16:43
Голкипер Кокарев не хочет возвращаться в «Краснодар» — известна причина
10:30
Рожков — о Дзюбе: «Такой добряк весёлый»
20 Марта
21:08
Елич перечислил футболистов РПЛ, способных заиграть в Европе
20:49
Елич назвал Сперцяна одним из лучших полузащитников в Европе
16:27
Сафонов: «Сейчас в «Краснодаре» необычный период»
15:29
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
14:08
Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе
10:26
Корнеев: «Тикнизяну подойдёт команда, которая играет в три центральных защитника»
10:11
Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»
09:45
Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус»
09:15
Корнеев: «Как минимум ещё один сезон Дзюба проведёт»
19 Марта
20:48
Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
17:39
Наумов: «Дзюба не готов к чемпионату» 1
15:46
Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»
15:18
Агент: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»
15:04
Нигматуллин: Пользы «Локомотиву» от Дзюбы пока нет
14:42
Джанашия: «Дзюба — один из лучших нападающих на сегодняшний день»
13:30
Радич — об отставке Ивича: «В «Краснодаре» ожидали, что будут у «Зенита» выигрывать 10 очков?»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Луиш Фигу оценил шансы «Реала» пройти «Манчестер Сити» 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале Форвард «Барселоны» Левандовски ответил на предложение в 90 миллионов евро АПЛ – больше не лучшая лига в мире, её обошёл чемпионат Германии
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков 24-й тур РПЛ может быть перенесён Мбаппе назвал Месси сукиным сыном
Спортивные новости
Каменский: «Это не фавориты плохо выступают, а остальные команды к ним подтягиваются» Канарейкин верит в победу «Локомотива» в Кубке Гагарина «Авангард» переиграл «Локомотив» и сократил отставание в серии Канарейкин назвал две команды, которые приятно удивили его в этом сезоне Кожевников назвал команду КХЛ, чья игра ему нравится Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Марта
20:21 · Россия. Премьер-лига
Семшов рассказал, чему научился у Гаджиева
20:14 · Россия. Премьер-лига
Карпин останется в сборной России – назван срок нового контракта
20:08 · Россия. Премьер-лига
Семшов вспомнил, что заставило его закончить карьеру игрока
19:56 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает Гилерме легендой «Локомотива»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Лунёв рассказал о строжайшей дисциплине в «Карабахе»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Садыгов: «Химки» готовы отпустить Митрюшкина в «Локомотив»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Тедеско вспомнил, как уходил из «Спартака»
19:26 · Россия. Премьер-лига
Смородская – о Гилерме: «Ему уже под 40, когда-то надо заканчивать карьеру»
19:24 · Россия. Премьер-лига
Тедеско рассказал о работе в «Спартаке»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Тедеско вспомнил о первом разговоре с Федуном в «Спартаке»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Гуренко раскритиковал попадание Пиняева в список лучших дриблёров мира
19:00 · Россия. Премьер-лига
Дьяков определил главных конкурентов «Зенита» в борьбе за победу в РПЛ
18:49 · Россия. Премьер-лига
Белоус назвал фаворита матча «Динамо» – «Ростов»
18:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Глава академии «Ростова» – о смягчения лимита в Первой лиге: «Хотим, чтобы приезжали непонятные иностранцы?»
18:39 · Россия. Премьер-лига
Чивадзе: Чаще всего общаюсь с Газзаевым
Все новости
Рекомендуем