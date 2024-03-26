Нигматуллин считает Гилерме легендой «Локомотива»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о будущем голкипера «железнодорожников» Маринато Гилерме.

По мнению эксперта, возможный уход Гилерме не станет проблемой для «Локомотива», ведь бразилец не является игроком основного состава.

«Безусловно, Гилерме — легенда «Локомотива», но всегда наступает момент, когда нужно уходить. Вполне вероятно, что наступило время перемен для Гилерме», — приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

Напомним, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. В нынешнем сезоне голкипер принял участие в пяти матчах Кубка России, пропустил пять голов и два раза оставил свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт вратаря с «красно-зелеными» рассчитан до предстоящего лета. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гилерме в 300 тысяч евро.