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Голкипер Кокарев не хочет возвращаться в «Краснодар» — известна причина слухи

21 Марта 2024 • 16:43 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Вратарь тульского «Арсенала» Никита Кокарев не горит желанием возвращаться в «Краснодар».

Напомним, прошлым летом 21-летний футболист перебрался в Тулу из кубанского клуба.

Как утверждает Legalbet, «быки» рассматривают вариант с возвращением Кокарева, если команду покинет Станислав Агкацев, который является сменщиком Матвея Сафонова.

Сообщается, что сам Кокарев не хочет переходить в «Краснодар» и сидеть на скамейке — вратарь хочет быть игроком стартового состава.

В текущей кампании Кокарев провел 20 матчей в составе «Арсенала», пропустил десять мячей и 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

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