Мусаев: «Ивич хорошо работал в «Краснодаре»

Новый наставник «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о текущей форме своей команды.

Напомним, Мусаев возглавил «быков» 14 марта, сменив на посту главного тренера Владимира Ивича.

— Команда в хорошем состоянии, мой коллега Ивич хорошо работал, — цитирует Мусаева «Чемпионата».

При этом специалист признался, что хотел бы изменить некоторые моменты, например, хотелось бы выше играть в обороне.

В воскресенье, 31 марта, «Краснодар» в выездном матче поделил очки с «Локомотивом». Игра 22-го тура чемпионата завершилась со счетом 1:1.

В следующем туре «быки» на выезде сыграют с «Пари НН» (6 апреля).