Баринов получил своё 59-е предупреждение в РПЛ, быстрее этой отметки достигали лишь двое

Во вчерашнем матче Российской премьер-лиги между московским «Локомотивом» и «Краснодаром» жёлтой карточкой в очередной раз отличился опорник и лидер «Локо» Дмитрий Баринов.

Интересным фактом делится телеграм-канал «Цифроскоп». Так, для Дмитрия вчерашнее предупреждение стало 59 по счёту за 160 встреч. Быстрее Баринова в рамках Премьер-лиги 59 карточек получали только два игрока – это экс-полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум (126 матчей) и Александр Гацкан (140 матчей).

Напомним, что матч между «железнодорожниками» и «быками» завершился равенством – 1:1. На автогол Тимура Сулейманова во втором тайме ответил Максим Глушенков.

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