Непомнящий: «Краснодар» с Мусаевым способен бороться за чемпионство

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий ответил на вопрос, будет ли «Краснодар» бороться за чемпионство при Мураде Мусаеве.

«Команда способна на это. Вопрос только в психологии. Сейчас задача Мусаева — раскрепостить футболистов», — приводит слова Непомнящего портал «РБ Спорт».

По итогам 20 сыгранных матчей кубанской клуб находится на второй строчке в чемпионате России, имея в своей копилке 39 очков. Отставание «быков» от лидирующего «Зенита» составляет один балл.

31 марта «Краснодар» сыграет на выезде с «Локомотивом». Начало матча 22-го тура РПЛ запланировано на 19:30 по столичному времени.

Непомнящий — о назначении Мусаева в «Краснодар»: «Разумное решение»