Нулевой «Спартак», ужасное «Динамо», старый добрый «Краснодар»

Вратарские ляпы и лидерские причуды

Чемпионат России вернулся после трёхнедельного перерыва, и снова впору говорить о весеннем футболе. Когда все лидеры теряют очки в одном туре. И справедливо теряют. Или кто-то скажет, что «Зенит» должен был по игре громить «Крылья Советов»? Ну так «Ростов» показал, как надо громить в гостях «Динамо».

С грубых ошибок вратарей открывались счета в этих матчах. Лещук подарил мяч и гол Щетинину, а Адамов – Шитову. Причём «Зенит» пропустил на первой же минуте. К слову, Антон Заболотный забил Николаю Заболотному в матче «Сочи» – ЦСКА на стартовой минуте второго тайма, но это уже другая история.

Итак, «Динамо» встряло дома «Ростову», по-другому и не скажешь. Команда Карпина единственная выиграла все три мартовских матча в РПЛ. Может, потому что все они были в пятницу? В текущем чемпионате «Ростов» впервые победил на выезде, тогда как «Динамо» потерпело первое поражение за полгода. А за «Зенит» забил дебютный гол Артур.

«Ростов» всем пример, у Мусаева второй дебют

Мохебби, подсмотревший жест «бинокль» у баскетболиста Стефана Карри, оформил дубль во второй игре чемпионата подряд. Раньше это в «Ростове» удавалось Исо Каньенде в 2006 году. А «Крылья Советов» дома против «Зенита» владели мячом всего 29 процентов игрового времени и повторили свой антирекорд.

41 очко после 21 сыгранного тура стало худшим показателем «Зенита» со времени прихода Семака главным тренером в 2018 году. Но это не мешает питерцам находиться во главе таблицы. Потому что «Краснодар» не хочет возвращаться на первое место. Иначе почему он не удержал победу в гостях над «Локомотивом»?

Мурад Мусаев опять дебютировал главным тренером за «Краснодар» – в том смысле, что это же его второе пришествие. Интересно, с Ивичем было бы как-то по другому? «Быки» впервые в чемпионате забили в первые 15 минут матча. Хотя там всё-таки Сулейманов поразил свои ворота. А Глушенков ближе к концу матча восстановил равенство.

«Краснодар» и «Локомотив» составили компанию «Спартаку», «Крыльям Советов», «Уралу» и «Сочи». Что между ними общего? Они в марте не выиграли ни одного матча РПЛ. «Сочи» четвёртый раз подряд сыграл вничью – «барсы» спаслись с 0:2 против ЦСКА. «Армейцы» растеряли уже 18 очков, ведя в счёте, а кто-то до сих пор называет их претендентом на чемпионство?

Футбольный бог не благоволит Абаскалю

«Спартак» довольствовался нулевой ничьей дома с «Уралом». Судья помешал, что ли? Кулаков сфолил на Зиньковском вроде на линии штрафной площади, но ВАР не посоветовал назначить пенальти. А иным способом в чемпионате «Спартак» забивать вообще разучился. Он единственный без голов в РПЛ в марте. Угальде, почему так?

Пока «свой бог» подсказывает Абаскалю невыигрышный состав, «Рубин» берёт и побеждает «Ахмат», благодаря чему догоняет «Спартак». «Балтика» обыгрывает «Пари НН» и оказывается в таблице ровно посередине между «Ахматом», «Уралом», «Оренбургом» сверху и «Сочи» снизу. Это если по количеству очков смотреть.

«Факел» с «Оренбургом» не выявили победителя, сыграв по нолям. Вообще победителей в 22-м туре было только два – о них написано в предыдущем абзаце. Чемпионат подравнялся, говорят одни. Уровень упал, говорят другие. А истина где-то посередине? Если так, то она у «Крыльев Советов» и «Ростова», – они на восьмом и на девятом местах.

Кирилл Иванцов