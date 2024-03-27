Эксперт считает, что игра «Локомотива» и «Краснодара» получится голевой

31 марта в рамках 22 тура Российской премьер-лиги сыграют команды из верхней части турнирной таблицы – московский «Локомотив» и «Краснодар». Игорь Колыванов, российский футбольный тренер и эксперт ожидает от этого матча много голов.

«У меня ожидание интересного, фееричного матча, чтобы было много голов. Сыграют команды, любящие играть в футбол: мяч на земле, короткий и средний пас, высокий прессинг», - говорит Колыванов в диалоге с Legalbet.

Отметим, «Краснодар» сыграет первый матч под руководством нового тренера, Мурада Мусаева, который отлично знает всю внутреннюю кухню клуба.