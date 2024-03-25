Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: Тикнизян хочет сыграть с «Краснодаром»

25 Марта 2024 • 17:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о состоянии своего подопечного.

Напомним, футболист не поехал в расположение сборной Армении из-за травмы бедра.

— Наир неплохо чувствует себя. У Тикнизяна огромное желание принять участие в матче против «Краснодара» в воскресенье, — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 футболист сыграл в 26 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором шести ассистов.

Игра 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 31 марта. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Наир Тикнизян Александр Клюев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 25 Марта
17:14
Агент: Тикнизян хочет сыграть с «Краснодаром»
11:48
Газизов: «Верю, что «Краснодар» ещё навяжет борьбу «Зениту»
24 Марта
18:09
Цорн: Итальянские клубы спрашивали меня о Митае
16:23
Корнеев: «Где Митай и где «Ювентус»? Они не живут на одной планете!»
21 Марта
18:22
Пейчинович назвал Джоковича лучшим спортсменом в истории
17:04
Пейчинович: «В «Локомотиве» у меня были самые лучшие моменты в карьере»
16:43
Голкипер Кокарев не хочет возвращаться в «Краснодар» — известна причина
10:30
Рожков — о Дзюбе: «Такой добряк весёлый»
20 Марта
21:08
Елич перечислил футболистов РПЛ, способных заиграть в Европе
20:49
Елич назвал Сперцяна одним из лучших полузащитников в Европе
16:27
Сафонов: «Сейчас в «Краснодаре» необычный период»
15:29
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
14:08
Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе
10:26
Корнеев: «Тикнизяну подойдёт команда, которая играет в три центральных защитника»
10:11
Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»
09:45
Защитник «Локомотива» может перейти в «Ювентус»
09:15
Корнеев: «Как минимум ещё один сезон Дзюба проведёт»
19 Марта
20:48
Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
17:39
Наумов: «Дзюба не готов к чемпионату» 1
15:46
Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»
15:18
Агент: «Кади не покинет «Краснодар» из-за ухода Ивича»
15:04
Нигматуллин: Пользы «Локомотиву» от Дзюбы пока нет
14:42
Джанашия: «Дзюба — один из лучших нападающих на сегодняшний день»
13:30
Радич — об отставке Ивича: «В «Краснодаре» ожидали, что будут у «Зенита» выигрывать 10 очков?»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА КРАСНОДАР
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» разрушил планы Мбаппе - раскрыты детали «Реал» готовит почти 90 млн евро на звезду «Ливерпуля» Грузия не сыграет на Евро-2024: Суперкомпьютер Opta определил, кто выйдет в финальную стадию Виктор Гусев дал комментарий после событий в «Крокусе», он пришёл с женой на концерт «Реал» отказался от футболиста из-за слов о Гвардиоле 17-летний Эндрик и Винисиус повалили Англию на «Уэмбли»: первая победа сборной Бразилии при Доривале «Реал» согласовал новый трансфер - известно имя игрока В «Реале» назвали единственное условие, при котором продадут Лунина Звезда «Манчестер Юнайтед» может воссоединиться с Роналду – предложена огромная зарплата Моуринью назвал человека, с которым больше не будет работать
Умер Василий Уткин Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были» «Реал» круче «Барселоны», на матчи «сливочных» в этом сезоне пришли более 1 млн болельщиков Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду 24-й тур РПЛ может быть перенесён Правило офсайда может серьёзно измениться
Спортивные новости
Кожевников: «СКА сейчас в тупике» Вице-президент КХЛ верит в выход СКА в полуфинал Кубка Гагарина Арину Соболенко отстранили от Олимпиады в Париже - названа причина Дубль Овечкина помог «Вашингтону» всухую переиграть дома «Виннипег» Кожевников: «Когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки, то это будет первая новость не только для хоккея, но и для всего мира спорта» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Марта
18:08 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг считает, что матч «Сочи» - ЦСКА пройдёт со зрителями
18:07 · Россия. Премьер-лига
Квеквескири выделил лучших полузащитников РПЛ
17:51 · Россия. Премьер-лига
Гершкович объяснил, почему переход «Фенербахче» в РПЛ нереален
17:46 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о состоянии Комличенко
17:42 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Я не удивлюсь, если «Спартак» отправит Абаскаля в отставку»
17:39 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о будущем Конате
17:38 · Россия. Премьер-лига
Рыков оценил возможное продление контрактов со Смоловым и Паршивлюком
17:34 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» Зорин назвал легионеров, которые лучше всех говорят на русском
17:24 · Россия. Премьер-лига
Рыков: «Тюкавин должен делать то, что велит сердце»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Агент: Тикнизян хочет сыграть с «Краснодаром»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «У Абаскаля ещё есть время исправить ситуацию»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «22-й тур РПЛ надо проводить со зрителями»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Борис Игнатьев считает, что «Спартаку» не стоит увольнять Абаскаля до конца сезона
16:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Работа в «Зените» равноценна работе в «Реале» 1
16:29 · Россия. Премьер-лига
Футболист «Спартака» Зорин: «Всегда хочется играть»
Все новости
Рекомендуем