Агент: Тикнизян хочет сыграть с «Краснодаром»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, высказался о состоянии своего подопечного.

Напомним, футболист не поехал в расположение сборной Армении из-за травмы бедра.

— Наир неплохо чувствует себя. У Тикнизяна огромное желание принять участие в матче против «Краснодара» в воскресенье, — приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2023/24 футболист сыграл в 26 матчах с учетом всех турниров, забил девять мячей и стал автором шести ассистов.

Игра 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Краснодаром» состоится 31 марта. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.