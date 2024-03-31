Галактионов: «Знали, что такой стандарт «Краснодара» может быть»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Краснодаром».

- Мне кажется, мы до матча разговаривали о том, что есть хорошие отрезки, но пока нет побед. Это формулировка, которая сегодня подходит под этот матч?

- Я абсолютно уверен, что да. Потому что за исключением пропущенного мяча в первом тайме мы владели территорией, инициативой. У нас были хорошие подходы, выход один на один Самошникова, который, к сожалению, не реализовали. Еще моменты были, но надо забить, забить еще больше и исключить такие простые мячи. Потому что мы знали, что такой стандарт может быть, я имею в виду по предыдущим матчам команды. Нацеливали наших игроков, но слишком далеко. Опять, через эти недочеты и ошибки надо пройти. Были хорошие целостные моменты и гол, который мы забили после хорошей комбинации. И ребята, которые на замену вышли, они еще темпа и скорости добавили.

- Если вспоминать стандартное положение «Краснодара», когда гол случился, если глубже пойти, что там не так сделали игроки?

- Мы знали, что если это приходящая передача, что есть опция у Сперцяна, который может подкручивать мяч на ближнюю штангу. Надо посмотреть в повторе. Либо блок был, либо сами небрежно сыграли. Сейчас тяжело сказать, надо повтор посмотреть. Но то, что предполагали, что приходящая передача может быть, нацеленная на наших игроков, это да.