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Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»

20 Марта 2024 • 10:11 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера команды скажется на бразильском футболисте.

Напомним, о назначении Мусаева было объявлено после того, как клуб покинул сербский специалист Владимир Ивич.

«Кайо полностью сфокусирован на «Краснодаре». Назначение Мусаева? Он уже работал с этим специалистом. Никаких проблем», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» восемь матчей, в которых забил один гол. Контракт защитника с российским клубом рассчитан до лета текущего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Мурад Мусаев Нето Хеновес Кайо Панталеао ещё теги

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