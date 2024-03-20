Агент: «Кайо уже работал с Мусаевым, никаких проблем»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал, как назначение Мурада Мусаева на пост главного тренера команды скажется на бразильском футболисте.

Напомним, о назначении Мусаева было объявлено после того, как клуб покинул сербский специалист Владимир Ивич.

«Кайо полностью сфокусирован на «Краснодаре». Назначение Мусаева? Он уже работал с этим специалистом. Никаких проблем», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» восемь матчей, в которых забил один гол. Контракт защитника с российским клубом рассчитан до лета текущего года.