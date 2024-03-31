Бывший игрок «Кубани» Селин: «В матче «Локомотив» – «Краснодар» опасался за Кайо»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную ничью «Краснодара» с московским «Локомотивом» (1:1).

- Обидно в концовке пропустили. Не сохранили, как говорится, победный счёт. Вдвойне досадно, что как раз перед пропущенным голом забили отменённый в чужие ворота. Хотя до этого ещё были моменты у «Локомотива», где Сафонов выручал, тащил. А здесь пропустили в ближний угол.

С одной стороны, очки потеряли и «Зенит», и «Динамо», то есть «Краснодар» мог улучшить своё турнирное положение относительно них. Но с другой стороны, у «Локомотива» хорошая команда, и можно было предполагать потерю очков с ним на выезде. При этом игра так складывалась, что три очка там реально было завоевать.

В чемпионской гонке главное брать очки там, где ты заведомо их можешь взять. Возвращаясь назад, это домашний матч с «Рубином». С прямыми конкурентами надо стараться играть как можно лучше, по возможности цепляться там за очки. А где ты «обязан» брать очки в кавычках, потому что никто тебе не должен их предоставлять, там надо их точно забирать.

- В игре «Краснодара» заметны изменения с приходом Мусаева?

- Что бросилось в глаза, так это появление Кайо в основном составе. Раньше он долго не играл в старте. Честно говоря, это вызвало у меня определённые опасения. Кайо – защитник цепкий, неуступчивый, но случаются у него результативные ошибки. Хорошо, что не сейчас. Было видно, что «Краснодар» начал матч агрессивно. Бывает, что смена тренера даёт всплеск, футболисты хотят что-то доказать и показать. Это как раз было. Но в целом пока рано делать какие-то выводы. Общая концепция такова, что прослеживается игра на результат. Думаю, футболистам доносится, что команда в чемпионской гонке, и нужно продолжать двигаться дальше, настрой есть. Будем дальше смотреть, переживать, следить, болеть, надеяться, – сказал Селин.

«Краснодар» после 22-го тура чемпионата России занимает в турнирной таблице второе место, уступая «Зениту» одно очко.