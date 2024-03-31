Экс-игрок «Кубани» Селин: «Мусаев – не кот в мешке, а проверенный уже человек»

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Ивич в преддверии матча «Краснодара» с «Локомотивом» порассуждал об отставке Владимира Ивича и назначении на пост главного тренера «быков» Мурада Мусаева.

- Что думаете об отставке Ивича?

- С одной стороны, наверно, не всё там было по-футбольному, скажем так. Да, неудачный старт команды весной, но это не повод сразу так с плеча рубить. Тем более раздевалка была за Ивича, игроки его уважали. Когда Кривцов забил победный гол в конце прошлого года в ворота ЦСКА, я подумал, что раз там фартануло, то потом не фартанёт. Так и получилось – с «Рубином» на последних минутах пропустили в обраточку и потеряли два очка. Ну а с «Ростовом» всегда тяжело играть, и пошла вся эта череда.

В информационном поле по поводу отставки Ивича царил шок, шок и шок. Но какой бы шок ни был, «Краснодар» является частным клубом, и хозяин там что хочет, то и делает. Типа можете говорить разное, а я решил вот так. Возможно, это ошибка, но Галицкий сам и будет отвечать за неё перед собой. В этом сезоне «Краснодар» как нельзя близок к чемпионству, и если он не возьмёт золотые медали, хозяину клуба останется винить только себя в этом.

- Почему выбор Галицкого пал именно на Мусаева?

- Он поставил того тренера, которого он знает и который знает требования руководителя клуба. То есть не кота в мешке, а проверенного уже человека. Все понимают риски. Делать выбор в пользу незнакомого специалиста на такую короткую дистанцию до конца сезона было бы непросто. Но всё равно футболистам придётся перестраиваться. Они привыкли к требованиям Ивича, а тут по-любому изменения какие-то будут, – сказал Селин.

Если сегодня «Краснодар» выиграет в гостях у «Локомотива», то вернётся на первое место таблицы РПЛ. Начало матча в 19:30. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.