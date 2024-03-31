Полузащитник «Краснодара» Кривцов получил травму в начале матча с «Локомотивом»

Сегодня, 31 марта, «Краснодар» встречается на выезде с «Локомотивом» в рамках 22-го тура чемпионата России.

На 15-й минуте первого тайма хавбек кубанского клуба Никита Кривцов получил повреждение задней поверхности бедра и не смог продолжить игру. Вместо россиянина на замену вышел Кевин Кастаньо.

На данный момент продолжается встреча между «Локомотивом» и «Краснодаром». Пока «быки» ведут в счете – 1:0. Автором единственного гола стал Тимур Сулейманов, забивший в свои ворота.

Следить за всеми событиями матча можно в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.