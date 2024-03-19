Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об отставке Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара».

По мнению специалиста, несмотря на увольнение серба, «быки» по-прежнему остаются в чемпионской гонке.

«Может, таким образом руководство захотело встряхнуть команду. Ивич неплохо работал. «Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 20 турах РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы, отстав от лидирующего «Зенита» на один балл. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.