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Силкин: «После увольнения Ивича для «Краснодара» ничего не изменилось»

19 Марта 2024 • 15:46 Комментировать
Локомотив Москва
...
Краснодар
31.03 19:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался об отставке Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара».

По мнению специалиста, несмотря на увольнение серба, «быки» по-прежнему остаются в чемпионской гонке.

«Может, таким образом руководство захотело встряхнуть команду. Ивич неплохо работал. «Краснодар» по-прежнему в чемпионской гонке», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В 20 турах РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы, отстав от лидирующего «Зенита» на один балл. До конца турнира командам осталось провести по 10 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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