Старые грабли Мусаева: «Краснодар» доигрался в матче с «Локомотивом»

Центральный матч 22-го тура чемпионата России остался на закуску. «Локомотив» и «Краснодар» сыграли последними в последний день марта. Мурад Мусаев повторно дебютировал на посту главного тренера «быков».

«Зенит» сделал подарок «Краснодару», сыграв в субботу вничью с «Крыльями Советов». А в пятницу ещё «Динамо» проиграло «Ростову». Так что «Краснодар» в воскресенье имел возможность улучшить своё положение в таблице и относительно «сине-бело-голубых», и относительно «бело-голубых».

После поражений «быков» от «Урала» и «Ростова» многим казалось, что «Зенит» своего уже не упустит. Но команда у Семака сейчас тоже проблемная, очки регулярно теряет. «Краснодару» надо было выиграть у «Локомотива» – тогда «чёрно-зелёные» возвращали бы себе первое место.

У руля «Краснодара» второй раз дебютировал Мурад Мусаев. Он зашёл дважды в одну и ту же реку. Покинув «Сабах», Мусаев вернулся в стан «быков». В своё время он начинал там неплохо, а закончил весьма скверно. Прямо сейчас у него задача на пару месяцев до конца сезона – сделать «Краснодар» чемпионом с «краснодарской» игрой.

Были у команд кадровые потери. Из-за дисквалификаций хозяевам были недоступны Карпукас и Пиняев, гостям – Олусегун и Оласа. Из-за травм за «железнодорожников» не сыграли Тикнизян, Дзюба и Ньямси. Роль ударной силы «Локомотива» была отведена Сулейманову, но тот перепутал ворота на десятой минуте.

«Краснодар» сразу начал драйвово. Не стали «быки» раскачиваться – предпочли не тянуть резину. Вспомнили про свою фишку. И забили впервые в текущем чемпионате до пятнадцатой минуты. То есть «Локомотив» сам себе забил. Сперцян исполнил угловой слева, а Сулейманов замкнул в падении ближнюю штангу (0:1).

Если играешь впереди открыто, высока вероятность, что сзади не избежишь разрывов. Обоюдоострым футболом это называется – или игрой без центра поля. Сулейманов запустил Глушенкова почти один на один. Кривцов успел сфолить до штрафной площадки – однако получил травму бедра, и его заменил дебютировавший в РПЛ Кастаньо.

На 23-й минуте Батчи издали приложился в левый угол – Лантратов отразил. На подборе Кади из неудобной позиции головой сбросил Кордобе, которого опередил Лантратов. А что «Локомотив»? Миранчук пяткой отдал по левому флангу на Сильянова, и тот прострелил, но Глушенков не сумел филигранно подцепить снаряд.

Морозов сфолил перед своей штрафной по примеру Кривцова и тоже получил жёлтую карточку. К перерыву «Локомотив» подошёл с тремя защитниками, висящими на «горчичниках». Предупреждения схлопотали ещё Фассон и Ненахов. Ну а то, что у «Краснодара» жёлтые появились у Черникова и Кайо, вообще никого удивлять не должно.

Кади хотел забить, но блокировались его попытки. Сафонову пришлось парировать удары Самошникова и Глушенкова с интервалом в несколько секунд. Во второй половине тайма «Локомотив» точно играл первым номером, и хоть оборона «быков» вместе с Кайо не смотрелась монолитом, прямо железных моментов не возникало.

Вполне в традиционном стиле «Краснодара» получился первый тайм. Заводной такой футбол. Не натужный, не тягучий. Где маятник мог качнуться в любую сторону. В добавленное время эмоций стало только больше. Мусаев получил боевое крещение жёлтой карточкой, а Глушенков со штрафного едва не попал в левый угол.

Однако второй тайм пошёл в ином ключе. Как будто совсем другой матч начался. Как-то пропала веселуха, радовавшая нейтрального зрителя. И всё стало куда скромнее. У «Локомотива» запал исчез куда-то. Только у «Краснодара» продолжал тщетно нацеливаться на чужие ворота Кади. Кастаньо красиво пальнул после углового, но чуть мимо правой девятки.

Вообще-то команда, претендующая на чемпионство, должна доводить такие матчи до победы. А «Краснодар» претендует? Хотя если бы не офсайд у Кордобы, гол Сперцяна был бы засчитан. А так вместо 0:2 стало 1:1. Вилка развилась в другую сторону. Вышедший на замену Сарвели снабдил мячом Глушенкова, поразившего правый нижний угол.

В концовке игра обрела былые краски. И хозяева пытались вырвать победу, и гости. Кордоба не сумел попасть по мячу через себя, а Кастаньо головой ударил в руки Лантратова. Хамулич пробовал пяткой переправить мяч в ворота, а левую штангу не успел замкнуть Сарвели. Владислав потом пальнул выше створа, а опасный удар Баньяца потащил Лантратов.

Все команды из первой тройки РПЛ потеряли очки в 22-м туре. Кого ещё винить «Краснодару» за то, что он не выбрался на первое место? За «железнодорожников» с замен дебютировали Батраков и Хамулич. У «быков» из-за травмы заменили Волкова. «Локомотив» и «Краснодар» не выиграли ни одного матча в марте, включая Кубок.

Кирилл Иванцов