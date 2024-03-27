Митай: «Мне было боязно ехать в Россию»

Защитник «Локомотива» Марио Митай признался, что перед своим переходом в московский клуб он боялся ехать в Россию.

Напомним, албанский футболист перешёл в «Локомотив» летом 2022 года из греческого АЕКа за 3 миллиона евро.

«Конечно, мне было боязно ехать в Россию — незнакомый язык, другая среда, новые люди. Но если не рисковать, зачем тогда вообще жить? Я ни секунды не жалел о том, что приехал», — приводит слова Митая Sport24.

В текущем сезоне 20-летний Митай провёл за «Локомотив» 19 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Контракт защитника с «железнодорожниками» рассчитан до середины 2027 года.