Пинто: «Вызов в сборную не может быть оправдан происходящим в клубе»

Спортивный директор «Ромы» Тьяго Пинто прокомментировал тот факт, что Тэмми Абрахам не был вызван в сборную Англии на чемпионат мира – 2022 в Катаре.

«Вызов в сборную не может быть оправдан происходящим в клубе. Мы довольны Абрахамом, и думаем, что он может стать лучше. Если Абрахам не поедет на чемпионат мира из-за того, что мало забил, то в старте должен быть Смоллинг. Мы ничего не говорим о сборных, но я не оправдываю разговоры о том, что парни делают с «Ромой», чтобы оправдать вызов, который может произойти или не произойти», - цитирует Пинто Tuttomercatoweb.

Абрахам забил три гола в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии.