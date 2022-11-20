Бент объяснил, почему Пикфорд должен быть основным вратарём Англии

Экс-нападающий сборной Англии Даррен Бент уверен, что первым номером «трёх львов» должен быть Джордан Пикфорд. Тем не менее, лучшим вратарём сборной Бент считает Аарона Ремсдейла. Однако Пикфорда следует выпустить в старте за былые заслуги в сборной. Мнением бывшего английского форварда делится TBR Football.

Вратарской линии в сборной Англии позавидует любая сборная на этом мундиале. Помимо Пикфорда, в заявке англичан есть Ник Поуп из набравшего отличный ход «Ньюкасла», и Аарон Ремсдейл – голкипер лидера АПЛ – лондонского «Арсенала».

Джордан Пикфорд защищал ворота англичан на чемпионате мира в России, где его сборная дошла до полуфинала. А на чемпионате Европы-2020 он и вовсе дошёл с командой до финала, где уступил итальянцам в серии пенальти.

Завтра Англии на мундиале в Катаре играть с Ираном. Встреча начнётся в 16:00 на Международном стадионе Халифа. Помимо иранцев, англичане в группе встретятся с соседями из Уэльса и сборной США.