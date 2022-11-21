​Магуайра заменили из-за подозрения на сотрясение мозга

В средине второго тайма матча Англия – Иран защитник Гарри Магуайр был заменён. Ведущий BBC Гари Линекер сообщил, что футболиста сняли с игры из-за подозрения на сотрясение мозга.

«У Магуайра было затуманенное зрение, но в остальном всё в порядке. Это новости, которые приходят из раздевалки сборной Англии», - высказался Линекер, чьи слова на своих страницах приводит портал Goal.com.

Напомним, что сборная Англии разгромила команду Ирана в первом туре группового этапа чемпионата мира с результатом 6:2. Теперь «три льва» будут готовиться к матчу против США, который пройдёт 25 ноября.