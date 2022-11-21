Рэшфорд забил через 49 секунд после выхода на замену

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сражается с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Еще три гола были забиты англичанами во второй половине игры, и один из них записал на свой счет нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд.

Он забил через 49 секунд после своего появления на поле - это третий по скорости гол в истории чемпионатов мира, забитый после выхода на замену.

Следить за событиями матча чемпионата мира по футболу между Англией и Ираном можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.