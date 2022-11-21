​Саутгейт прокомментировал победу Англии со счётом 6:2

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дал комментарий после победы над Ираном в первом матче на чемпионате мира со счётом 6:2.

«Учитывая разрыв в счёте, а также футбол, который мы показывали большую часть игры, мы должны быть счастливы. Мы хорошо справились. В матче было много остановок, но наш прессинг и движение были хорошими. Но мы не должны пропускать два гола в таком матче. Это отличный старт, но мы должны быть лучше. Нужно показать улучшение уже в следующей игре против США», - сказал Саутгейт BBC One.

Следующий матч на чемпионате мира сборная Англии проведёт 25 ноября – против США.