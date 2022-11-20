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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Челси» интересуется вратарём сборной Англии Пикфордом

20 Ноября 2022 • 17:14 Комментировать
Англия
...
Иран
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Через 21 ч. 11 мин.

«Челси» проявляет интерес к вратарю «Эвертона» и сборной Англии Джордану Пикфорду, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «синих» будет пристально следить за выступлениями 28-летнего англичанина на чемпионате мира в Катаре.

Действующий контракт Пикфорда с клубом из Ливерпуля рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 28 миллионов евро.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира англичанам предстоит встретится с командами Ирана, США и Уэльса. Свою первую игру на турнире сборная «трёх львов» проведёт завтра, 21 ноября, против Ирана. Начало — в 16:00 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Сборная Англии Джордан Пикфорд
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АНГЛИЯ ИРАН
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