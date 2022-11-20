«Челси» интересуется вратарём сборной Англии Пикфордом

«Челси» проявляет интерес к вратарю «Эвертона» и сборной Англии Джордану Пикфорду, сообщает The Sun.

По информации источника, руководство «синих» будет пристально следить за выступлениями 28-летнего англичанина на чемпионате мира в Катаре.

Действующий контракт Пикфорда с клубом из Ливерпуля рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает голкипера в 28 миллионов евро.

Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. На групповом этапе турнира англичанам предстоит встретится с командами Ирана, США и Уэльса. Свою первую игру на турнире сборная «трёх львов» проведёт завтра, 21 ноября, против Ирана. Начало — в 16:00 по московскому времени.