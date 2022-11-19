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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Агуэро: «Думаю, Райс находится на одном уровне с Бускетсом, Родри и Каземиро»

19 Ноября 2022 • 13:36 Комментировать
Англия
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Иран
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21.11 16:00

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс входит в число лучших в мире на своей позиции. Напомним, англичанин попал в заявку своей сборной на чемпионат мира в Катаре.

«Я считаю Деклана Райса очень хорошим футболистом. По мне, он входит в число лучших полузащитников мира. Деклан находится на одном уровне с Бускетсом, Родри и Каземиро», – заявил Агуэро в интервью изданию Stake.

Напомним, следующим летом у Райса будет оставаться всего год по контракту с «Вест Хэмом». В услугах полузащитника заинтересованы многие английские топ-клубы, включая «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Серхио Агуэро Деклан Райс
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