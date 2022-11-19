Агуэро: «Думаю, Райс находится на одном уровне с Бускетсом, Родри и Каземиро»

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс входит в число лучших в мире на своей позиции. Напомним, англичанин попал в заявку своей сборной на чемпионат мира в Катаре.

«Я считаю Деклана Райса очень хорошим футболистом. По мне, он входит в число лучших полузащитников мира. Деклан находится на одном уровне с Бускетсом, Родри и Каземиро», – заявил Агуэро в интервью изданию Stake.

Напомним, следующим летом у Райса будет оставаться всего год по контракту с «Вест Хэмом». В услугах полузащитника заинтересованы многие английские топ-клубы, включая «Челси», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».