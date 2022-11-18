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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фоден: «Нынешняя сборная Англии – лучшая из всех, что я видел»

18 Ноября 2022 • 21:45 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден высоко оценивает класс своей национальной команды перед чемпионатом мира в Катаре.

Англичане добрались до полуфинала прошлого мундиаля, а также стали финалистами последнего чемпионата Европы, однако Фоден считает, что текущая версия команды Гарета Саутгейта – лучшая из всех: «Чисто технически это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел, – рассказывает в интервью Daily Mail 22-летний футболист. – Мы сильны во всех компонентах, мы отлично подготовлены к турниру», – заявил хавбек.

Сборной Англии предстоит поспорить за путёвку в 1/8 финала чемпионата мира с соперниками из Ирана, США и Уэльса.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Англии Чемпионат Мира Фил Фоден
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АНГЛИЯ ИРАН
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