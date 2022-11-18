Фоден: «Нынешняя сборная Англии – лучшая из всех, что я видел»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден высоко оценивает класс своей национальной команды перед чемпионатом мира в Катаре.

Англичане добрались до полуфинала прошлого мундиаля, а также стали финалистами последнего чемпионата Европы, однако Фоден считает, что текущая версия команды Гарета Саутгейта – лучшая из всех: «Чисто технически это лучшая сборная Англии, которую я когда-либо видел, – рассказывает в интервью Daily Mail 22-летний футболист. – Мы сильны во всех компонентах, мы отлично подготовлены к турниру», – заявил хавбек.

Сборной Англии предстоит поспорить за путёвку в 1/8 финала чемпионата мира с соперниками из Ирана, США и Уэльса.