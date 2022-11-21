Беллингем: «Не могу сравнивать себя с Джеррардом»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем поделился мыслями о сравнениях с бывшим английским хавбеком Стивеном Джеррардом.

19-летнюю восходящую звезду «трёх львов» всё чаще называют «новым Джеррардом», однако сам футболист считает, что пока этого не заслуживает: «Мне очень приятно получать комплименты от самого Джеррарда, ведь он мой кумир. Я не могу сравнивать себя с ним – мне очень далеко до того, чего добился он. Считать себя новым Стивеном Джеррардом было бы неуважением с моей стороны», – заявил на пресс-конференции полузащитник дортмундской «Боруссии», забивший свой первый гол за сборную Англии в сегодняшнем матче против Ирана (6:2).