Дзола выбрал, за кого болеть на чемпионате мира

Бывший полузащитник «Наполи» и «Челси» Джанфранко Дзола выбрал, за кого ему болеть на предстоящем чемпионате мира. Так как Италия не участвует в турнире, сенсационно проиграв в стыках Северной Македонии, то перед итальянцами возникает непростой выбор, тем более, что Северная Македония также не пробилась туда, и за нее тоже как бы не поболеешь.

- Англия. Это мой второй дом, ведь я отыграл там семь сезонов. И скоро снова полечу в Лондон, - пояснил Дзола в интервью Il Gazettino.

Любопытно, что в финале прошлого чемпионата Европы сборная Италии в финальном матче обыграла именно сборную Англии.