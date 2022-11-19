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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дзола выбрал, за кого болеть на чемпионате мира

19 Ноября 2022 • 16:18 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.35 X 4.40 2 11.50
21.11 16:00

Бывший полузащитник «Наполи» и «Челси» Джанфранко Дзола выбрал, за кого ему болеть на предстоящем чемпионате мира. Так как Италия не участвует в турнире, сенсационно проиграв в стыках Северной Македонии, то перед итальянцами возникает непростой выбор, тем более, что Северная Македония также не пробилась туда, и за нее тоже как бы не поболеешь.

- Англия. Это мой второй дом, ведь я отыграл там семь сезонов. И скоро снова полечу в Лондон, - пояснил Дзола в интервью Il Gazettino.

Любопытно, что в финале прошлого чемпионата Европы сборная Италии в финальном матче обыграла именно сборную Англии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Джанфранко Дзола Сборная Англии
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АНГЛИЯ ИРАН
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