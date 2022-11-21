Кейруш раскритиковал поведение иранских болельщиков в матче с Англией

Наставник иранской национальной команды Карлуш Кейруш раскритиковал поведение болельщиков азиатской сборной во время матча против Англии.

«В 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка от поклонников, но вы всё видели сегодня сами. Если фанаты не хотят поддерживать команду, то им лучше остаться дома», — заявил португальский специалист после разгромного поражения.

По его словам, команде не нужны фанаты, болеющие только при победах, отметив тяжёлое моральное своих подопечных в последнее время. Кейруш также сказал, что игрокам хочется лишь играть в футбол.

Напомним, что Иран провалил первый матч на ЧМ-2022, уступив родоначальникам футбола со счётом 2:6.