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Талант «Ливерпуля» Карвалью отказался выступать за сборную Португалии

15 Ноября 2022 • 23:31 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Молодой полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью принял неожиданное решение об отказе выступать за сборную Португалии.

По информации The Athletic, футболист не планирует играть в футболке молодёжной команды «селесао», оставляя себе возможность для дальнейшего вызова в сборную Англии. Отметим, что хавбек, проживающий в Великобритании с 2013 года, имеет второе гражданство. Что интересно, за молодёжные составы Англии в возрасте до 18 лет Карвалью уже заигран, так же как и за португальскую команду для игроков до 21 года.

Напомним, что Фабиу стал футболистом «Ливерпуля» этим летом, перейдя из «Фулхэма». На его счету уже 16 игр за первый состав «мерсисайдцев», в которых он забил два гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Фабиу Карвалью
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