Беллингем открыл счёт в матче Англия - Иран

Во втором матче чемпионата мира 2022 года встречаются сборные Англии и Ирана. Перевес британцев по ходу игры был наконец-то воплощён в голевой удар. После подачи с левого фланга от Люка Шоу здорово вверху сыграл Джуд Беллингем и метров с восьми переправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника. Это первый гол за сборную для лидера дортмундской «Боруссии». На 35-й минуте счет стал 1:0.

За несколько мгновений до этого мог отличиться Гарри Магуайр, но его удар головой пришелся в перекладину у левой крестовины. Также игра запомнится затяжными паузами из-за травмы иранского голкипера.

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