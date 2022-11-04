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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

04 Ноября 2022 • 19:10 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Выбор Гарета Саутгейта на левый фланг обороны английской сборной на ЧМ-2022 усложняется из-за травмы Бена Чилуэлла.

По информации Evening Standard, защитник лондонского «Челси» пропустит около трёх месяцев из-за повреждения сухожилия задней поверхности бедра, которое игрок получил в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Таким образом, Чилуэлл не сможет помочь «аристократам» до февраля 2023 года и пропустит катарский мундиаль.

Напомним, что на Евро-2020 защитник «Челси» являлся дублёром Люка Шоу. На его счету 17 игр и один забитый мяч в футболке «трёх львов».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Чм-2022 Бен Чилуэлл
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