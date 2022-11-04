Чилуэлл пропустит ЧМ-2022 из-за травмы

Выбор Гарета Саутгейта на левый фланг обороны английской сборной на ЧМ-2022 усложняется из-за травмы Бена Чилуэлла.

По информации Evening Standard, защитник лондонского «Челси» пропустит около трёх месяцев из-за повреждения сухожилия задней поверхности бедра, которое игрок получил в матче Лиги чемпионов против загребского «Динамо». Таким образом, Чилуэлл не сможет помочь «аристократам» до февраля 2023 года и пропустит катарский мундиаль.

Напомним, что на Евро-2020 защитник «Челси» являлся дублёром Люка Шоу. На его счету 17 игр и один забитый мяч в футболке «трёх львов».

