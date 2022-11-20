Стерлинг выйдет в стартовом составе сборной Англии на матч с Ираном

Нападающий «Челси» и сборной Англии Рахим Стерлинг выйдет в стартовом составе своей национальной команды в завтрашнем матче чемпионата мира против Ирана, сообщает The Telegraph.

Напомним, ранее игра 27-летнего футболиста неоднократно подвергалась критике со стороны болельщиков и различных футбольных людей. Например, известный английский защитник Джейми Каррагер заявлял, что игрок «Арсенала» Букайо Сака находится сейчас в более хорошей форме, нежели Стерлинг, и способен вытеснить своего партнёра из стартового состава сборной.

Матч Англия — Иран состоится завтра, 21 ноября. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.