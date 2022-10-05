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Чемпионат мира по футболу 2022

Принц Уэльский встретился с Саутгейтом в преддверии ЧМ-2022

05 Октября 2022 • 20:50 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Принц Уэльский Уильям Артур Филипп Луи встретился с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом в преддверии чемпионата мира - 2022.

Старший сын короля Великобритании провёл 15 минут наедине с наставником «трёх львов».

Как сообщает Evening Standard, они обсудили подготовку сборной Англии к предстоящему турниру в Катаре. Кроме того, Саутгейт выразил соболезнования принцу в связи с потерей его бабушки, Королевы, и выразил свое восхищение поведением королевской семьи.

Подопечные Саутгейта находятся в группе с Ираном, Уэльсом и США. Первый матч команда проведёт 21 ноября против иранской сборной.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чм-2022 Принц Уильям Гарет Саутгейт
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АНГЛИЯ ИРАН
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