Принц Уэльский встретился с Саутгейтом в преддверии ЧМ-2022

Принц Уэльский Уильям Артур Филипп Луи встретился с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом в преддверии чемпионата мира - 2022.

Старший сын короля Великобритании провёл 15 минут наедине с наставником «трёх львов».

Как сообщает Evening Standard, они обсудили подготовку сборной Англии к предстоящему турниру в Катаре. Кроме того, Саутгейт выразил соболезнования принцу в связи с потерей его бабушки, Королевы, и выразил свое восхищение поведением королевской семьи.

Подопечные Саутгейта находятся в группе с Ираном, Уэльсом и США. Первый матч команда проведёт 21 ноября против иранской сборной.