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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Травма вратаря, 27 добавленных минут и 8 голов: Англия легко разгромила Иран

21 Ноября 2022 • 18:14 Комментировать (10)
Англия
6:2
Иран
окончен

Сборная Англии начала чемпионат мира с уверенной победы, посрамив скептиков. Ещё к перерыву подопечные Гарета Саутгейта отличились трижды, что и предопределило итоговую разгромную победу.

Протокол игры  
Англия6:2Иран
(1:0) Беллингем Джуд35'  
(2:0) Сака Букайо44'  
(3:0) Стерлинг Рахим45'  
(4:0) Сака Букайо62'  
  65'Тареми Мехди (4:1)
(5:1) Рэшфорд Маркус71'  
(6:1) Грилиш Джек90'  
  90'Тареми Мехди (6:2)
Пикфорд ДжорданТриппьер КиранСтоунс ДжонМагуайр Гарри 70' (Рэшфорд Маркус ( 70') Шоу ЛюкБеллингем ДжудРайс ДекланСака Букайо 70' (Дайер Эрик ( 70') Маунт Мэйсон 71' (Фоден Фил ( 71') Стерлинг Рахим 71' (Грилиш Джек ( 71') Кейн Гарри 75' (Уилсон Каллум ( 75')
Запасные: Уокер КайлПоуп НикФиллипс КэлвинГаллахер КонорХендерсон ДжорданКоуди КонорУайт БенРамсдейл АаронАлександер-Арнольд Трент
Бейранванд Алиреза 20' (Хоссейн Сейед II ( 20') Пурлиганджи Мортеза  48'Чешми Рузбех 46' (Эззатоллахи Саид ( 46') Хоссейни МаджидМохаррами СадехМохаммади Милад 63' (Тораби Мехди ( 63') Джаханбахш Алиреза  25' 46' (Голизаде Али ( 46') Ноуроллахи Ахмад 77' (Азмун Сердар ( 77') Карими Али II 46' (Канаани Хоссейн ( 46') Хаджсафи ЭсханТареми Мехди
Запасные: Ниазманд ПаямАбедзадех АмирРезаэян РаминАмири ВахидАнсарифард КаримГоддос СаманХалилзаде ШоджаДжалали Аболфазл
21 ноября. Стадион "Халифа Интернейшнл".

Второй игровой день чемпионата мира в Катаре открывал матч группы В. Сборная Англии встречалась с Ираном. Что ждать от англичан, накануне турнира не было понятно. С одной стороны, это полуфиналист прошлого мундиаля и вице-чемпион Европы. С другой подопечные Гарета Саутгейта в последнее время выглядели не очень здорово.

Матч начался довольно спокойно. Англичане взяли мяч под контроль, но никуда не торопились, играя в привычной манере. Тем не менее, британцы едва быстро не открыли счёт. Подопечные Сатугейта получили право на штрафной на правом фланге, быстро его разыграли, и Кейн сделал навес. Вратарь иранцев Бейранванд на выходе столкнулся с Маджидом Хоссейни, и Магуайр с угла вратарской пытался попасть в пустые ворота, но чуть не попал. Иранцы были готовы менять вратаря, так как тот испытывал проблемы со здоровьем, но тот настоял, что сможет продолжить поединок. Правда, буквально спустя минуту после возобновления матча Бейранванд всё же попросил замену и уступил место другому Хоссейни – Сейеду. Кстати, так перемена в составе случилась из-за травмы головы, то стала дополнительной, у Ирана оставалось возможность выпустить ещё пятерых новых футболистов. На всё это было потрачено порядка десяти минут.

 

Embed from Getty Images
Сборная Англии долгое время после этого к воротам иранцев толком не подходила. Лишь по истечении получаса игры британцы совершили пару острых подходов. Сначала Сака получил мяч перед штрафной и пальнул в створ, но вратарь был начеку. Тут же вингер уже выступал в качестве ассистента, но после го прострела Маунт с близкого расстояния не попал в угол. Затем после углового Магуайр головой пробил в перекладину.

Давление англичан привело к забитому голу за десять минут до конца первого тайма. Мяч слева получил Шоу и навесил в центр штрафной, а Беллингем «отклеился» от Маджида Хоссейни и не оставил шансов вратарю Сейеду Хоссейни.

После этого англичане прибавили и ещё до перерыва решили все вопросы о победителе. Сначала после углового Магуйар выиграл борьбу в воздухе и скинул мяч, а Сака из пределов штрафной сходу пальнул под перекладину. Иранцы спорили с судьёй, но тот не увидел фола со стороны защитника. Тут же Кейн прошёл по правому флангу и прострелил на линию вратарской, откуда Стерлинг с близкого расстояния довёл счёт до разгромного.

 

Embed from Getty Images
К первому тайму из-за всех остановок было добавлено 14 минут! Англичане продолжали контролировать ход матча и завершили стартовую половину с уверенным преимуществом. В начале второго тайма Пикфорд, не имевшей практики до перерыва, чуть заигрался с мячом, и его в штрафной едва не накрыл Тареми, но мяч улетел в поле. Характер же матча не менялся – англичане контролировали мяч и неспешно атаковали, а иранцы не могли ничего предложить в ответ.

По истечении часа Эзатоллахи решился на дальний удар, но в створ не попал. В ответ Стерлинг получил мяч в центре поля, покатил направо, Сака вошёл в штрафную, на замахе убрал двоих защитников и аккуратно покатил в открывший коридор. Вратарь иранцев даже не среагировал, после чего пошёл доставать из сетки четвёртый мяч.

Англичане будто расслабились и тут же пропустили. Голизаде покатил мяч перед штрафной и покатил его в центр штрафной, а Тареми, опередив Стоунса пробил под перекладину. Азиатская команда тут же ринулась вперёд, надеясь совершить камбэк, но вместо этого пропустили и пятый гол. Кейн получил мяч в центре и сделал передачу направо, Рэшфорд ворвался в штрафную, красиво обыграл защитника и спокойно пробил мимо Хоссейни точно в цель.

 

Embed from Getty Images
Вышедшие на замену англичане пытались ещё увеличить счёт. Особенно старался Рэшфорд, который вскоре вновь с правого фланга ворвался в штрафную, обыграл троих соперников, но на этот раз его удар был заблокирован. В концовке отметились другие игроки, вышедшие на замену. Уилсон получил мяч справа, убежал от защитников, выманил вратаря, но не стал бить сам, а покатил в центр, и другой джокер Грилиш пробил уже в пустые ворота.

Ко второму тайму арбитр добавил ещё десять минут, причём в этот раз это выглядело уже откровенно странно, ведь на этот раз никому долго помощь не оказывали. В это время Иран мог забить второй мяч. После вертикальной передачи Азмун выскочил на рандеву с Пикфордом, но удар форварда приняла на себя перекладина. Тут же азиаты заработали штрафной, и после навеса Стоунс за майку прихватил Пурлиганджи, и арбитр после просмотра повтора назначил пенальти. Тареми же с точки не промахнулся. Команды же в итоге провели не десять, а все 13 добавленных минут, но исход уже не поменялся. Таким образом, сборная Англии добилась уверенной победы на старте чемпионата мира.

Во втором туре англичане в пятницу сыграют с командой США. Иран в этот же день встретится с другими британцами – сборной Уэльса.

Роман Андреев

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Комментарии (10)
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CELTIC FROST
21 Ноября 2022 в 18:25
8 голов - и в целом такой ватокат. Парадокс. Оборона (ы) крайне дырява(ы).
Element-22
21 Ноября 2022 в 18:24
ожидал тягомотину, а получил лёгкую для англичан прогулку. игроки МЮ прям порадовали. ну и Джуд выдал потрясающе солидный уровень игры для 19 лет.

судьи не из Европы на ровном месте дискредитируют сами себя.
Misha_diablo_football
21 Ноября 2022 в 18:21
Абсурд какой-то устроил судья (добавить столько времени, да травмы замены и т.п. понятно но зачем второму тайму столько добавлять) если все игры будут такими длинными то сборные выдохнуться к решающим стадиям, Англия не показала абсолютно выдающийся уровень футбола но и этого хватило для победы над скромным Ираном, думая что Уэльс и США обеспечат трудности англичанам...
Ermak
21 Ноября 2022 в 18:25
Может амеры постарались поднасрать друзьям, чтобы те выдохнулись перед очной встречей)
Ermak
21 Ноября 2022 в 18:19
Судья конечно знатный дол-б, добавить 14минут к первому тайму, еще и потом 10 ко второму при разнице в счете в 5 мячей
ARTUR
21 Ноября 2022 в 18:19
Блин 8 забитых мячей , но я чуть не уснул . Англики в эканом режиме просто раздавили Иран . Ни скоростей , ни какого то сопротивления .. нафига тогда приходили на ЧМ ??
sagittarius
21 Ноября 2022 в 18:26
Не англичане раздавили, иранцы раздавленными ещё до игры были.
Bartimeus
21 Ноября 2022 в 18:17
Тотальное преимущество англичан. И замены сыграли. Иран жаль, вчистую летят по игре, так судья еще и издевается. Но хоть забили за это время.
ЮвиК
21 Ноября 2022 в 18:15
Жаль судья еще 10 не добавил, могли еще голы посмотреть).
ингерман
21 Ноября 2022 в 18:15
ай в отчецном маче при всей легкасти пабеды виден патолок аглицкай сборнай.. они не претенденты на фенал.. даже на полу-.. попадется посильнее и даже просто тактически грамотнее соперник и робяты с туманнова альбиона посыпяца.. к сожалению я прав..
пс.. еще жаль макаронников не хватаец.. )))
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