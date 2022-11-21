​К первому тайму матча Англия – Иран добавили 14 минут

В первом матче понедельника на чемпионате мира играют сборные Англии и Ирана. Команда Гарета Саутгейта по ходу первого тайма громит своего соперника – голы забили Джуд Беллингем, Букайо Сака и Рахим Стерлинг.

К первому тайму арбитр Рафаэл Клаус добавил целых 14 минут! Связано это с тем, что в начале игры вратарю сборной Ирана Алирезе Бейранванду очень долго предоставляли медицинскую помощь после столкновения. В конечном итоге футболиста пришлось менять – он покинул поле на носилках.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Англии и Ирана можно в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.