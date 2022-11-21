​Магуайр получил травму

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр угодил в лазарет сборной Англии. После гола Ирана в средине второго тайма матча Магуайр присел на газон, и к нему с разрешения рефери подбежали представители медицинского штаба «трёх львов». В итоге Гарри ушёл с подтрибунное помещение в сопровождении медиков.

После игры главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт наверняка более подробно расскажет о состоянии Гарри Магуайра. Пока что непонятно, что именно случилось с защитником.

Вместо Гарри Магуайра на поле вышел Эрик Дайер.

Следить за матчем сборных Англии и Ирана можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.