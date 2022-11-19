Галлахер: «Честно говоря, не ожидал вызова в сборную»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер признался, что не ожидал вызова в сборную Англии на чемпионат мира в Катаре. Напомним, главный тренер «трёх львов» решил включить хавбека в итоговую заявку на турнир.

«Честно говоря, я вообще не ожидал вызова в сборную. Не особо силён в математике, поэтому не могу сказать, каковы были мои шансы в процентном соотношении», – сказал Галлахер в интервью журналисту Низару Кинселле.

В нынешнем сезоне на счету Галлахера всего один гол в чемпионате Англии, который был забит в начале октября в ворота «Кристал Пэлас». Напомним, Конор выступал за «орлов» в прошлом сезоне на правах аренды и отметился за команду 8 голами и 3 ассистами в АПЛ.