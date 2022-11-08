Названы сроки восстановления Риса Джеймса

Правый защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс имеет шансы сыграть на чемпионате мира.

Несмотря на первоначальные неутешительные прогнозы, 22-летний футболист по-прежнему может оказаться в составе «трёх львов» на мундиале. По данным журналиста Энди Диллона, Джеймс проконсультировался со специалистами, которые сообщили ему, что окончательное восстановление после травмы колена потребует ещё порядка трёх недель. Латераль практически точно пропустит матч первого тура группового этапа против сборной Ирана, но сможет выйти на поле ближе к концу месяца, если наставник Гарет Саутгейт включит его в итоговую заявку на турнир.

Напомним, что Рис Джеймс травмировался в гостевом матче Лиги чемпионов против «Милана», который состоялся 11 октября.