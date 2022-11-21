Кейруш: «Всё было кончено в первом тайме»

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сразилась с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Еще три англичане забили во второй половине встречи, в итоге победив со счетом 6:2. События игры прокомментировал наставник иранской сборной Карлуш Кейруш.

- Все было кончено уже в первом тайме, когда мы получили три гола. После этого оставалось только пытаться получить удовольствие от игры. Мы старались играть в свой футбол. Сейчас можно сказать, что мы имели привилегию поучиться у классной команды, и теперь лучше готовы к матчу с Уэльсом, - цитирует слова Кейруша BBC Sport.