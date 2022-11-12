Роберто Карлос — о сборной Англии: «Трент и Кейн могли бы играть за Бразилию»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о составе национальной команды Англии, которая примет участие в грядущем чемпионате мира.

По мнению эксперта, многие игроки английской сборной по уровню своего мастерства соответствуют бразильцам. Отдельно легендарный футболист выделил защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна

«У Англии хорошая команда, и не только по именам, но и по готовности игроков к чемпионату мира — или к тому, чтобы играть за Бразилию», — цитирует Роберто Карлоса The Telegraph.

Напомним, мундиаль пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Соперниками сборной Англии на групповом этапе станут США, Иран и Уэльс.