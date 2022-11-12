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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роберто Карлос — о сборной Англии: «Трент и Кейн могли бы играть за Бразилию»

12 Ноября 2022 • 09:31 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос высказался о составе национальной команды Англии, которая примет участие в грядущем чемпионате мира.

По мнению эксперта, многие игроки английской сборной по уровню своего мастерства соответствуют бразильцам. Отдельно легендарный футболист выделил защитника «Ливерпуля» Трента Александра-Арнольда и нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна  

«У Англии хорошая команда, и не только по именам, но и по готовности игроков к чемпионату мира — или к тому, чтобы играть за Бразилию», — цитирует Роберто Карлоса The Telegraph.

Напомним, мундиаль пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Соперниками сборной Англии на групповом этапе станут США, Иран и Уэльс.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Англии Роберто Карлос Гарри Кейн Трент Александер-Арнольд
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АНГЛИЯ ИРАН
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