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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Стерлинг: «Кейн – отличный капитан»

19 Ноября 2022 • 00:06 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.35 X 4.50 2 11.50
21.11 16:00

Вингер сборной Англии и лондонского «Челси» Рахим Стерлинг считает Гарри Кейна достойным капитаном.

Именно форвард «Тоттенхэма» считается главной надеждой «трёх львов» в атаке на предстоящем мундиале в Катаре.

«Кейн – настоящий лидер, он подаёт всем пример и способен сплотить игроков – для него это обычное дело. Также важно, что он может забить гол в самый нужный момент», – приводит GQ Sports слова Рахима Стерлинга.

Гарри Кейн провёл 75 матчей за национальную команду, отметившись 51 забитым мячом. 29-летний нападающий занимает вторую строчку в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги, уступая только Эрлингу Холанну.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Сборная Англии Чемпионат Мира Рахим Стерлинг Гарри Кейн
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АНГЛИЯ ИРАН
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