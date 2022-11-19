Стерлинг: «Кейн – отличный капитан»

Вингер сборной Англии и лондонского «Челси» Рахим Стерлинг считает Гарри Кейна достойным капитаном.

Именно форвард «Тоттенхэма» считается главной надеждой «трёх львов» в атаке на предстоящем мундиале в Катаре.

«Кейн – настоящий лидер, он подаёт всем пример и способен сплотить игроков – для него это обычное дело. Также важно, что он может забить гол в самый нужный момент», – приводит GQ Sports слова Рахима Стерлинга.

Гарри Кейн провёл 75 матчей за национальную команду, отметившись 51 забитым мячом. 29-летний нападающий занимает вторую строчку в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша Английской премьер-лиги, уступая только Эрлингу Холанну.