Сака — о победе над Ираном: «Я горжусь Англией, это особенный день»

Нападающий сборной Англии Букайо Сака высказался после крупной победы над Ираном (6:2) в матче 1-го тура чемпионата мира 2022 года. Форвард стал самым молодым англичанином в истории, которому удавалось оформить дубль на мундиале.

«Это потрясающе, я горжусь нашей командой. Это особенный день. Мы должны были показать хорошее начало, ведь перед турниром у нас были не самые лучшие результаты, но мы показали, на что способны», — цитирует слова Сака BBC.

Футболист заявил, что находится в отличной форме, отметив, что он выложился на максимум в этой игре, и будет продолжать это делать.

Во втором туре ЧМ сборная Англии сыграет против США (25 ноября).