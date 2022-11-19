Агуэро назвал Райса одним из лучших в сборной Англии

Бывший форвард сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал ключевого игрока полузащиты сборной Англии. По его мнению, это 23-летний опорник «Вест Хэма» Деклан Райс.

В своей цитате Агуэро сравнил Райса с такими игроками его амплуа, как Каземиро, Бускетс или Родри. Только говорят о нём, по мнению Агуэро, не так много. Хотя хавбек уже не первый сезон зарекомендовал себя как качественный игрок.

«Безусловно, он одна из сильных сторон Англии на чемпионате мира», – цитирует Агуэро Manchester Evening News.

Райсу в составе англичан предстоит выступить в группе В. Соперники – США, Уэльс и Иран. В текущем сезоне за «Вест Хэм» Деклан Райс вышел на поле 20 раз по всех турнирах, забил гол и отдал два ассиста. Портал Transfermarkt оценивает Райса в 80 млн евро.