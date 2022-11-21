Беллингем - первый автор гола в ЧМ, родившийся в 21-м веке

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сражается с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Первый из них записал на свой счет Джуд Беллингем, который изящно переиграл головой иранского голкипера Хоссейна Хоссейни.

Как выяснилось, Беллингем, хотя и не побил рекорд Майкла Оуэна образца 1998 года, который остается самым молодым автором гола за сборную Англии на чемпионате мира, стал первым игроком, родившимся в 21-м веке и забившим гол на чемпионате мира.

Следить за событиями матча чемпионата мира по футболу между Англией и Ираном можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.