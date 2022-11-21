​Беллингем впервые забил за сборную Англии

В понедельник сборная Англии проводит первый матч на чемпионате мира – против Ирана. На 35-й минуте команда Гарета Саутгейта смогла открыть счёт. Автором гола стал полузащитник Джуд Беллингем, который классно пробил головой из центра штрафной площадки после подачи с левого фланга.

Этот гол стал для Джуда Беллингема первым за сборную Англии. Полузащитник отличился в 18-м матче за главную команду своей страны.

Отметим, что Джуд Беллингем дебютировал в составе «трёх львов» в ноябре 2020 года.

Следить за развитием событий в матче сборных Англии и Ирана можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.