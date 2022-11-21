​Фанаты из Ирана освистали гимн своей страны, футболисты не пели

В понедельник сборная Ирана начала свой путь на чемпионате мира в Катаре. Команда Карлуша Кейруша в первом туре группового этапа встречается с Англией.

Перед началом игры по обыкновению на стадионе играли гимны стран-участниц. Любопытно, что фанаты из Ирана с трибун освистали гимн своей страны. Что касается футболистов команды, то они не пели гимн.

Вероятно, поведение футболистов и болельщиков связано с протестами, которые проходят в Иране.

Следить за ходом матча чемпионата мира - 2022 между сборными Англии и Ирана во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.