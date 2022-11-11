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Руни признался, что удивлён непопаданию Томори в состав сборной Англии

11 Ноября 2022 • 14:16 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о непопадании защитника «Милана» Фикайо Томори в состав национальной команды на ЧМ-2022.

«По моему мнению, в составе собрались максимально сильные игроки. Думаю, не хватает только Томори, он был претендентом на попадание в состав, поэтому будет разочарован», — приводит слова Руни Talk Sport. Эксперт заявил, что надеялся увидеть защитника в составе команды.

В этом сезоне 24-летний Томори провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

В первом туре чемпионата мира 2022 года сборная Англии встретится со сборной Ирана, матч пройдет 21 ноября 16:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Уэйн Руни Сборная Англии Фикайо Томори
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АНГЛИЯ ИРАН
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