Руни признался, что удивлён непопаданию Томори в состав сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался о непопадании защитника «Милана» Фикайо Томори в состав национальной команды на ЧМ-2022.

«По моему мнению, в составе собрались максимально сильные игроки. Думаю, не хватает только Томори, он был претендентом на попадание в состав, поэтому будет разочарован», — приводит слова Руни Talk Sport. Эксперт заявил, что надеялся увидеть защитника в составе команды.

В этом сезоне 24-летний Томори провел 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

В первом туре чемпионата мира 2022 года сборная Англии встретится со сборной Ирана, матч пройдет 21 ноября 16:00 по мск.