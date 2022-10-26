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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пирс: «Я бы не вызвал Лофтус-Чика на чемпионат мира»

26 Октября 2022 • 16:38 Комментировать
Англия
...
Иран
1 1.30 X 5.00 2 12.50
21.11 16:00

Бывший футболист английской сборной Стюарт Пирс высказался о перспективах хавбека «Челси» Рубена Лофтус-Чика отправиться на катарский чемпионат мира.

«Я бы наверно не вызывал Лофтус-Чика на чемпионат мира. Он – полузащитник с атакующими функциями, но я не вижу от него достаточного количества результативных действий для своей позиции. У него определенно есть талант. Я буду ждать лучшие годы Лофтус-Чика», – приводит слова бывшего тренера олимпийской сборной Великобритании The Chelsea Chronicle.

Отметим, что Гарет Саутгейт объявит финальную заявку английской национальной команды на катарский мундиаль в начале ноября.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Стюарт Пирс Чм-2022 Рубен Лофтус-Чик
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АНГЛИЯ ИРАН
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