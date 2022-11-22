Гари Невилл: «Меня пугает уровень запасных сборной Англии»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне эксперт на телевидении Гари Невилл высказался о составе «трёх львов» на ЧМ-2022, проходящем сейчас в Катаре.

«Меня просто пугает уровень резервных игроков сборной Англии. Со скамейки выходят Рэшфорд, Фоден, Грилиш. Перед тренерским штабом стоит нелегкая задача – разместить всех звезд на поле. Если у них появится хорошая взаимосвязь, то эта команда станет проблемой для любого соперника», - передает слова Невилла таблоид Daily Mail.

Англия уверенно стартовала на мундиале, разгромно победив в первом туре команду Ирана со счетом 6:2.