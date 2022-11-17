Защитник сборной Англии Уокер пропустит матч первого тура ЧМ-2022 против Ирана

Защитник сборной Англии Кайл Уокер не поможет своей национальной команде в первой игре чемпионата мира – 2022. Футболист продолжает восстанавливаться после травмы.

По словам самого игрока, он поехал в Катар только благодаря великолепной работе физиотерапевтов «Манчестер Сити».

Уокер сказал Talk Sport, что не примет участие в первом матче турнира, но точно будет готов к следующим играм.

В первом туре чемпионата мира сборная Англии встретится со сборной Ирана, матч пройдет 21 ноября в 16:00 по московскому времени. Помимо этого, англичане на групповом этапе сыграют против США и Уэльса.