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Чемпионат мира по футболу 2022

Фердинанд: «Если Александер-Арнольд не попадёт в состав Англии на ЧМ, это будет смешно»

05 Октября 2022 • 14:28 Комментировать
Англия
...
Иран
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21.11 16:00

Легенда английской национальной команды Рио Фердинанд считает, что Трент Александер-Арнольд должен попасть в заявку сборной на чемпионат мира – 2022.

«Если Трент не попадёт в состав сборной на чемпионат мира, то это будет смешно. Люди говорят о его недостатках в игре в обороне, но есть вещи, которые он способен привнести в команду», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед», чьи слова приводит Liverpool Echo. По мнению Фердинанда, атакующие действия должны обеспечить Тренту хотя бы место в заявке Гарета Саутгейта.

Напомним, что Александер-Арнольд пропустил Евро-2020 из-за плохой формы. На чемпионате мира в Катаре англичане попали в группу к США, Уэльсу и Ирану.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Рио Фердинанд Трент Александер-Арнольд
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АНГЛИЯ ИРАН
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