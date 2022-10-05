Фердинанд: «Если Александер-Арнольд не попадёт в состав Англии на ЧМ, это будет смешно»

Легенда английской национальной команды Рио Фердинанд считает, что Трент Александер-Арнольд должен попасть в заявку сборной на чемпионат мира – 2022.

«Если Трент не попадёт в состав сборной на чемпионат мира, то это будет смешно. Люди говорят о его недостатках в игре в обороне, но есть вещи, которые он способен привнести в команду», – заявил бывший защитник «Манчестер Юнайтед», чьи слова приводит Liverpool Echo. По мнению Фердинанда, атакующие действия должны обеспечить Тренту хотя бы место в заявке Гарета Саутгейта.

Напомним, что Александер-Арнольд пропустил Евро-2020 из-за плохой формы. На чемпионате мира в Катаре англичане попали в группу к США, Уэльсу и Ирану.

